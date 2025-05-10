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Коллинз обыграла Швентек и вышла в четвертый круг турнира в Риме

Коллинз обыграла вторую ракетку мира Швёнтек и вышла в 4-й круг турнира в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американка Даниэль Коллинз обыграла польку Игу Швёнтек в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу американки, которая занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Швёнтек — вторая ракетка мира. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

В четвертом круге Коллинз сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной (14-я ракетка мира) и американкой Хейли Баптист (90).