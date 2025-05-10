Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года

Швёнтек не смогла защитить титул на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Ига потеряет 935 очков и опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвёртую. В лайв-рейтинге в её активе 5838 очков. У Джессики Пегулы, опережающей Швёнтек, 6243 очка.