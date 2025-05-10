Синнер выиграл первый матч после дисквалификации за допинг

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первое место в мировом рейтинге, вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
Во втором круге 23-летний Синнер обыграл аргентинца Мариано Навоне, 99-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Следующим соперником Синнера, стартовавшего в Риме сразу со второго круга, будет голландец Йеспер де Йонг (93-й номер рейтинга ATP).
Турнир в Риме стал для Синнера первым после трехмесячного отстранения за допинг.
Турнир в Риме с призовым фондом €8,05 млн завершится 18 мая. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.