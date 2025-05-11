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Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Медведев обыграл австралийца Попырина и вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 8 миллионов евро.

Во встрече третьего раунда Медведев, получивший десятый номер посева, одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным (24) со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи Лоренцо Музетти (Италия, восьмой номер посева) — Брэндон Накашима (США, 28).