Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 8 миллионов евро.
Во встрече третьего раунда Медведев, получивший десятый номер посева, одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным (24) со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи Лоренцо Музетти (Италия, восьмой номер посева) — Брэндон Накашима (США, 28).