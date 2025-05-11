«Пожелания про расписание пока не высказывал — как ставят, так ставят». Медведев — в Риме

— Нет, это просто, скажем так, реакция на то, как складывался матч. И это были эмоции от разных моментов. В первом сете я вёл 5:2, уже надо было закрывать сет, но это грунт. Я проиграл один гейм — 5:3, потом другой — 5:4, и вот он уже ведёт — 40:0. Ты уже в этот момент не веришь, что выиграешь 6:4. Кажется, будет 5:5. Ты добираешься постепенно до первого сетбола, но ты его не принял. И вот когда я выиграл на втором сетболе, то испытал, я бы сказал, облегчение. Отсюда такие эмоции. И то же самое было после завершения матча. Я всё равно чувствовал, что мне нужно прямо до конца стараться. Плюс то, что матч в 11 утра начался, а я в принципе в 11 чуть меньше люблю играть, а люблю поспать. Так что всё это вместе немножко наложилось и вот так всё эмоционально в итоге было.