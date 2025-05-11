«Это какое-то безумие». Топ-теннисисты устроили дикие разборки у сетки после матча в Риме

"Это какое-то сумасшествие. У сетки я сказал ему, что в первом сете он играл невероятно. Его форхенд и бэкхенд просто убивали, он раскрывал меня то слева, то справа, отлично подавал. Я почти ничего не мог сделать. Во втором сете я начал находить ритм и способы бороться. Рад, что уверенно завершил матч на своей подаче. Если давать ему играть, он один из лучших на грунте. Его форхенд — мощное оружие. Он топ-игрок. Если не давить на него, мне конец.