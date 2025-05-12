Римские титулы: как россияне выступают на Italian Open

— Произошло все очень спонтанно, — сказала Шнайдер «Чемпионату». — Как раз после матча в Мадриде с Игой Свентек Динара мне сообщила — в Рим она со мной не поедет. Это было сугубо ее решение. И потом она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива и тем более не со стороны моих родителей. Как все пишут: будто они у меня отнимают все деньги. Такое просто отвратительно читать. Очень больно, когда люди думают такое о моих родителях. На самом деле у меня с ними прекрасные взаимоотношения.