«Когда никто не видел и не слышал, я пела итальянскую песню». Мирра Андреева — в Риме

— Ну, когда вы говорите мне, что я вдохновляю некоторых людей, после этого я чувствую небольшое давление. Но, честно говоря, я просто пытаюсь играть в теннис, делать то, что у меня получается лучше всего. И я просто пытаюсь бороться за каждое очко, и неважно, что происходит на корте, я просто стараюсь выкладываться по полной. Я очень польщена, и сегодня я действительно чувствовала всю поддержку на этом потрясающем корте. В прошлом году я проиграла в первом раунде, и это моя первая победа на этом корте. Я очень рада выиграть сегодня. Спасибо, ребята, за поддержку…