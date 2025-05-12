Скандал в Риме! Мирра плакала, но вышла в ¼ финала, а соперница жаловалась на свет

Перед новой встречей Мирра, которую эксперты считали фаворитом (73% шансов на победу против 27% у Таусон), вспомнила те поединки. "Я с ней уже два раза играла на харде в этом году — в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Конечно, здесь условия совершенно другие. Мы с Дианой играли против них обеих с Линдой как раз пару вчера, поэтому я примерно её знаю. По паре, конечно, сложно сказать, но я уже понимаю, в каком примерно ритме она будет играть, и тоже знаю, чего от неё ждать. Посмотрим.