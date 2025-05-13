«Она откровенно солгала». Бурная реакция на судейский произвол против Мирры в Риме

Решение судьи, мягко говоря, удивляет. Таусон откровенно не успевала за мячом и предъявляла претензии из-за света уже после удара Мирры, а не до него, как говорит судья. Андреева пробивала с середины корта, датчанка же вообще двигалась в другую сторону и действительно не имела шансов принять. Галле утверждает о включении света до удара Мирры. Логично предположить, что россиянка в таком случае находилась не в оптимальных условиях для удара или как минимум в одинаково невыгодных условиях с соперницей. Хотя, опять же, на повторе в динамике эпизода видно, что Таусон реально никак не могла отбить мяч, и свет здесь не играл никакой роли. Примечательно, что трибуны в Риме в момент спора активно поддерживали Андрееву.