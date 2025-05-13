Хачанов проиграл третьей ракетке мира в ⅛ финала «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в ¼ финала турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
В четвертом круге 28-летний Хачанов, посеянный на турнире под 23-м номером, уступил испанцу Карлосу Алькарасу, третьей ракетке мира, со счетом 3:6, 6:3, 5:7.
В личных встречах Хачанов проиграл 22-летнему Алькарасу все пять раз, но в этот раз впервые взял у него сет.
Следующим соперником Алькараса станет британец Джек Дрейпер (пятый номер рейтинга ATP).
Хачанов занимает 24-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.
Турнир в Риме с призовым фондом €8,05 млн завершится 18 мая. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.