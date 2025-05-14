Дождь прервал игру на матчболе — Медведев уступил в Риме. А Шнайдер проиграла итальянке

«Просто невероятно выиграть в концовке у такого серьёзного соперника, как Карен Хачанов. Мне было тяжело физически. Ничего не болело, просто была усталость. Это был изнуряющий матч. Пришлось много бегать. Я очень горжусь тем, как боролся за каждый мяч. Во втором сете вёл с брейком, однако потом, наверное, немного потерял концентрацию. Он начал играть отлично. Я очень рад, что смог забыть об этом и постарался начать третий сет намного лучше. Думаю, у меня это получилось. Я просто боролся и доволен этим», — сказал Алькарас в интервью на корте.