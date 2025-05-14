Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 11:9 в пользу российского дуэта (6-й номер посева) и продлилась 1 час 29 минут. Дабровски и Рутлифф были посеяны под первым номером. На тай-брейке Андреева и Шнайдер отыграли три матчбола при счете 6:9.