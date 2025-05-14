Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпийских игр в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в парном разряде, проходящего в Риме.
Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 11:9 в пользу российского дуэта (6-й номер посева) и продлилась 1 час 29 минут. Дабровски и Рутлифф были посеяны под первым номером. На тай-брейке Андреева и Шнайдер отыграли три матчбола при счете 6:9.
Ранее в среду Андреева уступила американке Кори Гауфф в ¼ финала турнира в Риме со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Днем ранее Шнайдер также завершила выступление в одиночных соревнованиях, проиграв итальянке Жасмин Паолини — 7:6 (7:1), 4:6, 2:6.
В полуфинале россиянки сыграют с победительницами матча между парами Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 3) — Александра Эала/Кори Гауфф (Филиппины/США). Призовой фонд соревнований превышает 6 миллионов евро.