Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.