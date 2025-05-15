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Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме

Кудерметова в паре с Мертенс вышла в полуфинал турнира в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

В четвертьфинальной встрече Кудерметова и Мертенс обыграли американку Эйжу Мухаммад и нидерландку Деми Схюрс со счетом 3:6, 6:2, 10:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

В полуфинале парного турнира в Риме Кудерметова и Мертенс встретятся с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.