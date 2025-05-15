Мирра и Диана уже побеждали итальянок, не пустивших их к золоту ОИ. На кону — финал Рима

После решающего матча, по итогам которого россиянкам пришлось довольствоваться серебряными медалями, обе девушки говорили, что им помешало психологическое давление, связанное с близостью золота. «Давление было из-за того, что я думала: а что, если не получится выиграть золото? Постоянно было “а что, если”. Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах. Это было давление. Серебро — тоже хорошо, однако это не то, из-за чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились», — говорила Андреева.