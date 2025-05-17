Кудерметова второй турнир подряд поборется за титул. Но в финале Рима — опасные итальянки

В игре итальянок многое зависит от самочувствия и уровня Паолини. Пока Жасмин в Риме показывала очень хороший теннис, что отразилось и на её результатах. Но, судя по игре Кудерметовой и Мертенс, у них уже хороший базовый уровень, который на протяжении турнира был выше всех других соперниц. А ещё Веронике и Элисе есть в чём прибавлять. И когда это делать, как не на финале в Риме против Сары Эррани и Жасмин Паолини.