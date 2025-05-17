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Шнайдер будет тренироваться с бывшим румынским теннисистом

Копил будет тренировать Шнайдер во время «Ролан Гаррос».

Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший румынский теннисист Мариус Копил будет тренировать россиянку Диану Шнайдер во время Открытого чемпионата Франции в Париже, сообщает журналист Парса Немати на своей странице в соцсети X.

Сотрудничество между Шнайдер и Копилом заключено на пробной основе. Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 25 мая по 8 июня.

Ранее Шнайдер с апреля по начало мая работала с бывшей первой ракеткой мира россиянкой Динарой Сафиной.

Копилу 34 года. На его счету один титул в парном разряде. Наивысшим местом румына в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 56-я строчка в одиночном разряде в январе 2019 года.