Российская теннисистка проиграла в финале турнира в Риме в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс проиграли чемпионкам Олимпиады в финале парного разряда турнира WTA-1000 в Риме с призовым фондом €6 млн.
Кудерметова и Мертенс уступили итальянкам Джасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 4:6, 5:7, хотя вели в обоих сетах 4:0.
Итальянки ранее в полуфинале обыграли россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
Паолини выиграла турнир в Риме в одиночном разряде.
Кудерметова и Мертенс дошли в паре до финала и на предыдущем «тысячнике» в Мадриде, где проиграли россиянке Анне Калинской и румынке Соране Кырсте.
Кудерметова и Мертенс как финалистки турнира получат €162 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.