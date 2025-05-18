В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед

Неважно для первой ракетки мира сложился полуфинальный поединок с Томми Полом. Неожиданно для самого себя итальянец проиграл первый сет с «баранкой». Подходя к своему боксу, он искренне разводил руками и говорил, что ничего не получается. Но чуть-чуть слабины и расфокуса дал Томми, после чего Янник подловил его на этом и всё же довёл дело до победы (0:6, 6:1, 6:3). Хотя в решающем сете Синнер слегка прихрамывал и хватался за бедро.