Мирра в случае успеха на «РГ» может стать 3-й в мире, Медведев — 4-м. Рейтинговые расклады

У мужчин при аналогичном «трюке» с очками Даниил Медведев не возвращается в десятку, но оказывается максимально близок к ней — всего в 20 очках. Каспер Рууд, виртуально теряя очки за полуфинал, выпадает из топ-10, и россиянин отстаёт на эти 20 очков от Томми Пола. Новак Джокович меняется местами с Лоренцо Музетти, становясь седьмым. Андрей Рублёв и Карен Хачанов остаются практически на своих позициях — Рублёв виртуально 16-й (сейчас он 17-й), Хачанов — 25-й (как и сейчас). При этом оба ещё могут в реальности подняться до «Ролан Гаррос», если успешно сыграют в Гамбурге и Женеве соответственно. Андрей в лучшем случае может добраться до 13-й строчки перед стартом «РГ», а Карен — до 22-й. Даниил же на этой неделе нигде не играет. Отметим, что при лучшем раскладе Медведев после Парижа может ворваться в топ-4 — если россиянин завоюет титул, у него будет 5090 очков, а у Джека Дрейпера, который виртуально четвёртый, после вычета прошлогодних очков остаётся 4600 очков.