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Рыбакина устроила разгром на старте турнира за миллион долларов

Елена Рыбакина одержала победу в ⅛ финала Международного теннисного турнира в Страсбурге, передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

Ей противостояла представительница Китая Ван Синьюй, которую первая ракетка Казахстана разгромила со счетом 1:6, 3:6.

Рыбакина провела мощный матч и одержала уверенную победу, не допустив ни одной двойной ошибки и показав высокий процент реализации первой подачи — 79 процентов.

Казахстанская теннисистка записала на свой счет шесть эйсов, уверенно действовала на подаче и практически не дала шансов сопернице. При этом Рыбакина попала первой подачей в игру в 62 процентов случаев, что позволило ей контролировать ход встречи.

Соперница Елены показала лишь 57 процентов попаданий первой подачи и выиграла только 57 процентов очков на ней, что значительно уступало показателям казахстанки.

Отметим, что общий призовой фонд составит турнира в 2025 году составит 1 064 510 долларов США.