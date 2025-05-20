Рыбакина устроила разгром на старте турнира за миллион долларов

Ей противостояла представительница Китая Ван Синьюй, которую первая ракетка Казахстана разгромила со счетом 1:6, 3:6.
Рыбакина провела мощный матч и одержала уверенную победу, не допустив ни одной двойной ошибки и показав высокий процент реализации первой подачи — 79 процентов.
Казахстанская теннисистка записала на свой счет шесть эйсов, уверенно действовала на подаче и практически не дала шансов сопернице. При этом Рыбакина попала первой подачей в игру в 62 процентов случаев, что позволило ей контролировать ход встречи.
Соперница Елены показала лишь 57 процентов попаданий первой подачи и выиграла только 57 процентов очков на ней, что значительно уступало показателям казахстанки.
Отметим, что общий призовой фонд составит турнира в 2025 году составит 1 064 510 долларов США.