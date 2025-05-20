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Рыбакина сделала заявления после разгрома на турнире за миллиард

Елена Рыбакина прокомментировала «разгром» над представительницей Китая Ван Синьюй на старте турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В ⅛ финала первая ракетка Казахстана одержала уверенную победу над над соперницей со счетом 6:1, 6:4.

«Думаю, пока что все идет лучше, чем в предыдущем турнире. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и чувствовать себя еще лучше с каждым матчем. Думаю, это отличный турнир перед Открытым чемпионатом Франции», — цитирует слова Рыбакиной «Чемпионат».

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Елена Рыбакина встретится с представительницей Польши Магдой Линетт, занимающей 33-е место в мировом рейтинге.

Отметим, что общий призовой фонд составит турнира в 2025 году составит 1 064 510 долларов США.