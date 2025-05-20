Рыбакина сделала заявления после разгрома на турнире за миллиард

«Думаю, пока что все идет лучше, чем в предыдущем турнире. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и чувствовать себя еще лучше с каждым матчем. Думаю, это отличный турнир перед Открытым чемпионатом Франции», — цитирует слова Рыбакиной «Чемпионат».