Рыбакина сделала заявления после разгрома на турнире за миллиард

В ⅛ финала первая ракетка Казахстана одержала уверенную победу над над соперницей со счетом 6:1, 6:4.
«Думаю, пока что все идет лучше, чем в предыдущем турнире. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и чувствовать себя еще лучше с каждым матчем. Думаю, это отличный турнир перед Открытым чемпионатом Франции», — цитирует слова Рыбакиной «Чемпионат».
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Елена Рыбакина встретится с представительницей Польши Магдой Линетт, занимающей 33-е место в мировом рейтинге.
Отметим, что общий призовой фонд составит турнира в 2025 году составит 1 064 510 долларов США.