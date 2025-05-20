Самсонова вышла в третий четвертьфинал в сезоне. А в Женеве матч Хачанова дважды прервали

Начало очной битвы с Нисикори для Хачанова не задалось. Он сразу же отдал свою подачу, допустив несколько невынужденных ошибок. На брейк-пойнте Кей выполнил шикарный обводящий удар коротким кроссом с форхенда — 1:0 в пользу японца. Во втором гейме у него не проходила первая подача, однако это не помешало спортсмену удержать свой гейм — 2:0. Примечательно, что у Карена был брейк-пойнт, но превратить его в обратный брейк не удалось из-за неточного приёма. После этого матч между теннисистами прервали из-за дождя. Атлеты отправились в подтрибунное помещение. Пауза оказалась длинной — игроки вернулись на корт лишь спустя час. После неё спортсмены брали геймы на своих подачах, однако на корте по-прежнему увереннее смотрелся именно японец. Острая игра Кея приносила ему много пользы. Он классно раскладывал мчи по линиям и в награду в важнейшем 7-м гейме заработал тройной брейк-пойнт. Во многом за счёт подачи Хачанов отвёл все угрозы и не позволил противнику сделать второй брейк — 4:3 в пользу Нисикори. Карен сумел перехватить инициативу и взять быка за рога. В концовке 8-го гейма он заиграл активнее и восстановил статус-кво — 4:4. Серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде продолжил поддавливать соперника, и в результате тот занервничал. В 12-м гейме Кей допустил несколько ошибок и проиграл сет — 7:5 в пользу Хачанова за 53 минуты. Статистика партии: 15/11 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 17/17 — у японца.