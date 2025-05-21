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Россиянка победила третью ракетку мира на турнире в Страсбурге

Анна Калинская вышла в ¼ финала, обыграв в трех сетах американку Джессику Пегулу.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в ¼ финала турнира WTA в Страсбурге.

Во втором круге 26-летняя россиянка обыграла американку Джессику Пегулу, третью ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Калинской будет еще одна американка — Даниэль Коллинз (46-й номер рейтинга WTA).

Калинская занимает 30-е место в мировом рейтинге (пятая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA.

Турнир в Страсбурге категории WTA 500 завершится 24 мая. Призовой фонд соревнований составляет €925 тыс.