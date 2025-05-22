Елена Рыбакина оценила новых тренеров и объяснила неожиданное решение

Сейчас основным тренером Рыбакиной является итальянский специалист Давиде Сангвинетти, а в роли фитнес-тренера выступает его соотечественник Альдо Кьяри.
«Я довольна той командой, с которой сейчас работаю. Довольна тренером по теннису, а также новым наставником по фитнесу. Я считаю, что на данный момент мы проделываем хорошую работу. Конечно, все требует времени: в матчах не сразу все получается, но, думаю, мы движемся в правильном направлении — и я вполне довольна тем, как у нас все отлажено», — сказала Рыбакина в интервью журналистам на Strasbourg Open.
Также Елена объяснила свое неожиданное решение выступить на турнире WTA-500 в Страсбурге, который проходит за неделю до старта Ролан Гаррос.
«Обычно я не играю за неделю до крупных турниров, но все зависит от обстоятельств. В этот раз я провела недостаточно матчей на грунте. Грунтовый сезон короткий, а я пропустила Штутгарт перед турниром в Мадриде. Поэтому я решила, что для меня будет хорошей идеей сыграть в Страсбурге. Это было правильным решением — приехать сюда и сыграть несколько дополнительных матчей, потому что мячи здесь те же, корты похожие, и мы недалеко от Парижа, что также очень хорошо», — добавила казахстанка.
Напомним, Рыбакина стартовала в Страсбурге с победы над китаянкой Ван Синьюй (6:1, 6:3). В матче за полуфинал турнира она встретится с польской спортсменкой Магдой Линетт. Этот матч состоится сегодня, 22 мая, и начнется в 14:00 по казахстанскому времени.
Для Рыбакиной этот будет третье выступление на кортах Страсбурга — в 2018-м она дебютировала на этом турнире, а в 2020 году дошла до финала.
Елена Рыбакина — победительница Уимблдона-2022 и экс-третья ракетка мира.