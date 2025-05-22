Елена Рыбакина оценила новых тренеров и объяснила неожиданное решение

«Обычно я не играю за неделю до крупных турниров, но все зависит от обстоятельств. В этот раз я провела недостаточно матчей на грунте. Грунтовый сезон короткий, а я пропустила Штутгарт перед турниром в Мадриде. Поэтому я решила, что для меня будет хорошей идеей сыграть в Страсбурге. Это было правильным решением — приехать сюда и сыграть несколько дополнительных матчей, потому что мячи здесь те же, корты похожие, и мы недалеко от Парижа, что также очень хорошо», — добавила казахстанка.