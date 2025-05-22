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Рыбакина отменила сенсацию на турнире за миллион долларов

Лучшая теннисистка Казахстана и 12-я ракетка мира Елена Рыбкина вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет 1 064 510 долларов, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В ¼ финала Internationaux de Strasbourg она встречалась с 33-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши.

Первая партия осталась за Рыбакиной со счетом 7:5, во второй казахстанка также взяла верх — 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Рыбакина сделала 7 эйсов и допустила 1 двойную ошибку, в то время как Линетт выполнила 6 подач навылет при 2 двойных ошибках.

В итоге Рыбакина не позволила сопернице сотворить сенсацию — как это случилось с канадкой Бьянкой Андрееску, которой Елена неожиданно уступила в ⅛ финала турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия).

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, № 23) — Эмма Наварро (США, № 9).