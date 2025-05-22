Медведеву достался тяжелый жребий на «Ролан Гаррос». На пути к полуфиналу — Зверев и Джокович

У мужчин главные фавориты — недавний победитель «мастерса» в Риме Карлос Алькарас, явно нацелившийся на наследство своего великого соотечественника Рафаэля Надаля, и первая ракетка мира Янник Синнер, только что отсидевший три месяца за допинг. Итальянец пока испытывает некоторые проблемы из-за нехватки турнирной практики, и непонятно, готов ли он физически к пятисетовому формату. Уже в четвертом круге мы можем стать свидетелями дуэли Синнера со второй ракеткой России Андреем Рублевым. Если, конечно, наш звездный игрок продержится до конца первой недели. Андрей решил готовиться к «Ролан Гаррос» в боевом режиме на турнире в Гамбурге, и не факт, что это пойдет ему на пользу. Соперники у Рублева в Париже начиная с третьего круга — очень серьезные. Хотя, как мы знаем, этот теннисист может одолеть любого, включая Синнера, а может проиграть квалифаеру в первом же матче.