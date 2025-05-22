Медведеву достался тяжелый жребий на «Ролан Гаррос». На пути к полуфиналу — Зверев и Джокович

В Париже прошла жеребьевка основных сеток Открытого чемпионата Франции, которые стартуют в ближайшее воскресенье. Но еще до нее было понятно — нынешний турнир станет очень непростым для наших главных звезд. Даниил Медведев не брал титулов больше двух лет, и грунт — не самое любимое его покрытие. Андрей Рублев, несмотря на помощь Марата Сафина, никак не может достигнуть дзена на корте и докатился уже до 17-го номера «посева». Мирра Андреева после ударных конца зимы и начала весны слегка притормозила и на «Ролан Гаррос» будет вынуждена защищать очки за прошлогодний полуфинал, что станет дополнительным источником давления. Хотя жребий нашу 18-летнюю звезду, можно сказать, пощадил — в одной четверти сетки с ней нет ни Соболенко, ни Свентек, ни Гауфф.
Прагматичный подход
У мужчин главные фавориты — недавний победитель «мастерса» в Риме Карлос Алькарас, явно нацелившийся на наследство своего великого соотечественника Рафаэля Надаля, и первая ракетка мира Янник Синнер, только что отсидевший три месяца за допинг. Итальянец пока испытывает некоторые проблемы из-за нехватки турнирной практики, и непонятно, готов ли он физически к пятисетовому формату. Уже в четвертом круге мы можем стать свидетелями дуэли Синнера со второй ракеткой России Андреем Рублевым. Если, конечно, наш звездный игрок продержится до конца первой недели. Андрей решил готовиться к «Ролан Гаррос» в боевом режиме на турнире в Гамбурге, и не факт, что это пойдет ему на пользу. Соперники у Рублева в Париже начиная с третьего круга — очень серьезные. Хотя, как мы знаем, этот теннисист может одолеть любого, включая Синнера, а может проиграть квалифаеру в первом же матче.
Главная надежда отечественного мужского тенниса Даниил Медведев в последнее время радует философскими интервью и прагматичным подходом к своим выступлениям. Между тем, первая ракетка России впервые за долгое время вне топ-10, и как результат — очень тяжелая сетка буквально со стартового матча. Первый же соперник — британец Кэмерон Норри — в прошлом доходил до полуфинала Уимблдона. Сейчас у него не самая светлая полоса в карьере, но дать бой он вполне в состоянии. Дальше Даниила, видимо, может ждать упертый финн Эмиль Руусувуори, потом — француз Юго Умбер и наконец, в четвертом круге, — великий и ужасный Новак Джокович. 38-летний серб в последнее время сошел с победной колеи, брал паузу для решения семейных проблем, но теперь вернулся и, кажется, все еще очень крут. Чтобы добраться до Александра Зверева в четвертьфинале, Медведеву придется очень постараться.
С другой стороны, программа-минимум для Даниила на этом турнире — четвертый круг, чтобы защитить прошлогодние очки, а это более чем реально. И вообще, практически все лидеры мужского тура, за исключением Алькараса и Синнера, в последнее время выступают крайне нестабильно. Тот же Зверев или Стефанос Циципас больше не тянут на звание королей или даже маркизов грунта. Поэтому сюрпризы на предстоящем «Ролан Гаррос» будут почти наверняка. И почему бы приятную сенсацию в такой ситуации не совершить Медведеву или Карену Хачанову, которого в четвертьфинале может ждать двукратный финалист и теневой фаворит французского «мейджора» норвежец Каспер Рууд.
Юбилей Павлюченковой, «везение» Рахимовой
Девушек из России в основной сетке снова много, а если считать бывших наших Варвару Грачеву, Дарью Касаткину, Элину Аванесян, Юлию Путинцеву и Елену Рыбакину, то вообще — почти два десятка. Но дойти до второй недели из этой бригады способны единицы. Понятно, что главные надежды здесь — на Мирру Андрееву, которая наделала шуму год назад, обыграв в четвертьфинале Арину Соболенко. Сейчас встретиться с первой ракеткой планеты наша юная звезда сможет только в финале. Впрочем, на пути к нему много серьезных преград, начиная с Джесики Пегулы в четвертьфинале. В целом Мирра пока проходит грунтовый сезон без особых подвигов, и, если она хочет сохранить место в первой десятке, самое время прибавить.
Конечно, надеемся на успех других россиянок, в частности — Дианы Шнайдер. Однако, если они с Миррой претендуют на титул в паре (а это более чем реально), в какой-то момент придется выбирать — играть каждый день или получить возможность для восстановления перед важными матчами в одиночке на второй неделе ТБШ. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и других «сеяных» россиянок, а также Анастасию Павлюченкову, которая с учетом юниорских «Шлемов» сыграет в Париже уже в 20-й раз. Правда, у Насти на старте сложнейшая соперница — олимпийская чемпионка и грунтовая специалистка Чжэн Циньвэнь из Китая. Тяжелее в первом круге, пожалуй, будет только Камилле Рахимовой, которой предстоит разгонять Арину Соболенко.
Белоруска, несмотря на недавнее поражение от Чжэн в Риме, остается главной фавориткой. А вот прошлогодняя чемпионка Ига Свентек в глубоком кризисе — ни одного титула после осенней допинговой дисквалификации и вылет из топ-4 рейтинга WTA… Все это сильно озадачивает фанатов польки. Конечно, никто не сомневается, что эта спортсменка на грунте остается в числе главных мастериц, однако психологическое состояние бывшей первой ракетки мира внушает сомнения. Поэтому главной соперницей Соболенко стоит считать вторую «сеяную» Коко Гауфф, ну и победительницу «тысячника» в Риме Жасмин Паолини. Последняя в прошлом году доходила в Париже до финала, а потом выиграла на этих же кортах Олимпиаду в парном разряде.
Соперники россиян в первом круге
Мужчины.
- Даниил Медведев (11) — Кэмерон Норри (Великобритания).
- Андрей Рублев (Россия, 17) — квалифаер.
- Карен Хачанов (24) — Александр Вукич (Австралия).
- Роман Сафиуллин — Фрэнсис Тиафу (США, 15).
Женщины.
- Мирра Андреева (6) — Кристина Букша (Испания).
- Диана Шнайдер (11) — квалифаер.
- Людмила Самсонова (19) — Майар Шериф (Египет).
- Екатерина Александрова (20) — Лючия Бронцетти (Италия).
- Анна Калинская (30) — Мари Бузкова (Чехия).
- Вероника Кудерметова — Виктория Томова (Болгария).
- Эрика Андреева — Сонай Картал (Великобритания).
- Анастасия Потапова — Линда Носкова (Чехия, 29).
- Полина Кудерметова — Елена Остапенко (Латвия, 21).
- Анна Блинкова — Донна Векич (Хорватия, 18).
- Анастасия Павлюченкова — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8).
- Камилла Рахимова — Арина Соболенко (Белоруссия, 1).
Предположительные четвертьфиналы
Мужчины.
- Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 5).
- Александр Зверев (Германия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 6).
- Тэйлор Фриц (США, 4) — Лоренцо Музетти (Италия, 8).
- Карлос Алькарас (Испания, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 7).
Женщины.
- Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8).
- Жасмин Паолини (Италия, 4) — Ига Свентек (Польша, 5).
- Мирра Андреева (Россия, 6) — Джессика Пегула (США, 3).
- Коко Гауфф (США, 2) — Мэдисон Киз (США, 7).