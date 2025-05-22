Самсонова снова вышла в полуфинал Страсбурга. А Рублёв одержал 15-ю победу в сезоне!

Во втором сете первым оформил брейк Офнер. Это произошло при счёте 2:2. На брейк-пойнте он сразу же после подачи допустил грубую ошибку с форхенда — 3:2 в пользу австрийца. Однако Карен сразу же вернул потерянное — 3:3. И всё же концовка партии осталась за 128-й ракеткой мира. В девятом гейме партии Себастьян заработал двойной брейк-пойнт. Первый шанс на приёме он упустил, а вот второй — нет. Офнер выполнил роскошный перевод слева по линии, после чего дождался от противника ошибки — 5:4 в пользу Себастьяна. Австрийцу оставалось подать на сет, с чем он успешно справился — 6:4 за 37 минут. На сетболе Офнер сделал эйс. Отметим, что в конце партии Хачанов стал испытывать сильное эмоциональное раздражение. Он явно был недоволен своей игрой, ругался, постоянно матерился и даже бросал ракетку! Статистика: 4/13 у Карена по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 9/7 — у Себастьяна.