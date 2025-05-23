Мариуш Копил побеждал Сафина и подавал за 240 км/ч. Теперь он готовит Диану Шнайдер к «РГ»

Не каждый теннисист перед турниром «Большого Шлема» решится на перестановки в команде, но иногда изменения оказываются просто необходимы. В такую ситуацию перед «Ролан Гаррос» попала Диана Шнайдер после прекращения работы с Динарой Сафиной.
К счастью, 11-й ракетке мира удалось оперативно найти выход из ситуации. К ней перед грунтовым «Шлемом» присоединился румынский наставник Мариуш Копил.
Что о нём известно? Мариушу 34 года, карьеру игрока он официально не завершил, но в последний раз сыграл на турнире в конце 2024-го, а последнюю победу одержал на «челленджере» в январе того же года. Максимальный рейтинг — 56. Наилучший результат на турнирах «Большого Шлема» — второй круг на Australian Open и US Open в его топовый сезон-2019. Титулов на уровне ATP — 0, на уровне ITF — восемь.
Одно из важных достижений в карьере Копила — финал турнира серии ATP-500 в Базеле против Роджера Федерера. В 2018 году Мариуш провёл в Швейцарии волшебную неделю: прошёл через квалификацию, переиграл Чилича, Фрица, Зверева, но в двух непростых сетах проиграл легендарному Роджеру — 6:7 (5:7), 4:6.
Кстати, Федерер был одним из кумиров Копила. Ещё румын вдохновлялся Питом Сампрасом.
Ниже другие любопытные факты о Мариуше.
- Родители были профессиональными спортсменами и играли за национальные команды страны: мама — гандболистка, папа — регбист.
- Болеет за «Баварию».
- Мечтает основать свой благотворительный фонд.
- Женат, есть сын Артур.
- Говорит на пяти языках: румынском, английском, немецком, испанском и итальянском.
- Начал играть в теннис в семь лет, до 12 параллельно занимался футболом.
- Представлял сборную Румынии на Кубке Дэвиса, а в 2009-м в паре с Хорей Тецэу тогда ещё 18-летний Мариуш за четыре часа переиграл Марата Сафина и Дмитрия Турсунова — 4:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:4.
Копил играл одноручным бэкхендом, а любимым ударом называл подачу, вокруг которой и строил весь свой теннис. В 2016 году он даже вписал своё имя в историю: отметился подачей со скоростью 244 км/ч!
В последние годы в профессионалах Мариуш начал тренерскую карьеру. Бо́льшую часть времени он проводил в Бухаресте, работал там с румынской федерацией тенниса и местными клубами, занимался с юными спортсменами. Однако постоянным тренером одного игрока Копил никогда не был, и опыт работы с Дианой Шнайдер для него первый.
Пока нет ожиданий, что работа Шнайдер и Копила окажется долгосрочной: стороны изначально договорились посотрудничать во время «Ролан Гаррос». И в целом вопросов пока больше, чем ответов. Ждём первой пресс-конференции Дианы и её результатов на корте. Пожалуй, это самое важное, что все сейчас хотят видеть от нашей теннисистки.
На Открытом чемпионате Франции Шнайдер в первом круге встретится с победителем квалификации, чьё имя ещё неизвестно.
Автор: Арина Полуянова