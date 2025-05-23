Мариуш Копил побеждал Сафина и подавал за 240 км/ч. Теперь он готовит Диану Шнайдер к «РГ»

Что о нём известно? Мариушу 34 года, карьеру игрока он официально не завершил, но в последний раз сыграл на турнире в конце 2024-го, а последнюю победу одержал на «челленджере» в январе того же года. Максимальный рейтинг — 56. Наилучший результат на турнирах «Большого Шлема» — второй круг на Australian Open и US Open в его топовый сезон-2019. Титулов на уровне ATP — 0, на уровне ITF — восемь.