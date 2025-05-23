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Рыбакина отменила еще одну сенсацию на турнире за миллион долларов

12-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA 500 в Страсбурге, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В полуфинале она обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю (№ 23) в трех сетах — 7:6 (9:7), 1:6, 6:2. При этом первая ракетка Казахстана уступала 0:2 в третьей партии, но сумела собраться и переломить ход непростой встречи.

Встреча длилась 2 часа 48 минут. Елена сделала 8 эйсов и допустила 3 двойные ошибки, тогда как Беатрис выполнила 4 подачи навылет и совершила 6 двойных ошибок.

Таким образом, Рыбакина не позволила и представительнице Бразилии сотворить сенсацию — как это случилось с канадкой Бьянкой Андрееску, которой Елена неожиданно уступила в ⅛ финала турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия).

Призовой фонд турнира составляет 1 064 510 долларов.