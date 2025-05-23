Рыбакина отменила еще одну сенсацию на турнире за миллион долларов

В полуфинале она обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю (№ 23) в трех сетах — 7:6 (9:7), 1:6, 6:2. При этом первая ракетка Казахстана уступала 0:2 в третьей партии, но сумела собраться и переломить ход непростой встречи.