Самсонова вышла в первый финал за 11 месяцев! А Рублёв в Гамбурге разгромил канадца

Казалось, что всё в этом матче уже предрешено. Но при счёте 2:1 в пользу Норри во втором сете Новак создал себе проблемы. Он допустил двойную ошибку, которая привела к двойному брейк-пойнту противника. Первый шанс на приёме Кэмерон не реализовал, а вот второй сумел — 3:1 в пользу британца. Затем он подтвердил брейк — 4:1. В 8-м гейме партии Норри заработал сетбол на приёме после очередной двойной ошибки оппонента. Закрыть партию у Кэмерона не получилось. Джокович выстоял в тяжелейшей ситуации, а вскоре сделал обратный брейк, сократив отставание до минимума — 5:4 в пользу Норри. В итоге спортсмены дошли до тай-брейка, где и решилась судьба сета. На На «теннисном пенальти» удачливее оказался именно Кэмерон, который в 13-м гейме ушёл с матчбола — 7:6 (8:6) за 66 минут. Статистика: 13/16 у Кэмерона, 15/19 — у Новака по ударам навылет/невынужденным ошибкам.