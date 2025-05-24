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10-летний сын Новака Джоковича задал забавный вопрос отцу на пресс-конференции

Стефан, 10-летний сын 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира Новака Джоковича, задал забавный вопрос своему отцу во время пресс-конференции после матча серба с 90-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри.

Источник: Чемпионат.com

Стефан, 10-летний сын 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира Новака Джоковича, задал забавный вопрос своему отцу во время пресс-конференции после матча серба с 90-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри. Полуфинальный поединок турнира ATP-250 в Женеве завершился со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу Джоковича.

— Как ты справился с солнцем?

— Отличный вопрос, Стефан. Это было сложно. У меня не было кепки, потому что ты забрал их у меня! Они все в твоём шкафу, и без них я больше не могу играть на солнце! — ответил Джокович своему сыну.

За титул Новак Джокович поспорит с польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.