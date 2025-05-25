Павлюченкова проиграла Чжэн Циньвэнь в первом круге «Ролан Гаррос»

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
Павлюченкова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету китаянки шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В следующем круге Циньвэнь встретится с победительницей пары Александра Эала (Филиппины) — Эмилиана Аранго (Колумбия).
Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros. Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт. Женщины. Одиночный разряд. Первый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 6:3.