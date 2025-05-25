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Павлюченкова проиграла Чжэн Циньвэнь в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в первом круге Открытого чемпионата Франции — 4:6, 3:6.

Источник: Reuters

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

Павлюченкова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету китаянки шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге Циньвэнь встретится с победительницей пары Александра Эала (Филиппины) — Эмилиана Аранго (Колумбия).

Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros. Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт. Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 6:3.