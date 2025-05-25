Драма в первый же день «Ролан Гаррос»! Шнайдер падала и плакала, но победила украинку

Сегодня сенсации не случилось — даже намёка на неё не было. Соболенко превосходила Рахимову во всех компонентах и доказала, что не зря считается фаворитом «Ролан Гаррос». В первом сете белоруска в каждом из четырёх своих геймов отдавала не более двух очков, так что Рахимова была далека от брейк-пойнтов. С подачей у Арины всё было в порядке: в первой партии процент попадания первой составил 81%. Рахимова взяла лишь один гейм из семи, на своей подаче. Соболенко же дважды делала брейк и в седьмом гейме подала на сет, закончив эйсом, уже третьим к тому моменту, — 6:1 всего за 26 минут. Арине насчитали 16 активно выигранных очков, а Камилле — всего шесть.