Арина Соболенко назвала свой лучший матч в карьере

— Лучший игрок, с которым ты когда-либо проводила матч?
— Я играла один раз с Сереной, и Ига Швёнтек.
— Лучший матч, которые ты когда-либо проводила?
— Против Иги Швёнтек в Мадриде-2024.
— Кто для тебя лучший партнёр в парном разряде?
— Элисе Мертенс.
— Лучший титул, завоёванный тобой?
— О боже. Австралия и US Open. Если их можно как-то совместить. Я не могу выбрать один, — сказала Соболенко в видео TNT Sports.
Напомним, Арина Соболенко проиграла Иге Швёнтек в финале турнира в Мадриде в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 5:7. 6:4, 6:7 в пользу представительницы Польши.