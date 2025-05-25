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Арина Соболенко назвала свой лучший матч в карьере

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на блиц-опрос о ярких моментах её карьеры.

Источник: Getty Images

— Лучший игрок, с которым ты когда-либо проводила матч?

— Я играла один раз с Сереной, и Ига Швёнтек.

— Лучший матч, которые ты когда-либо проводила?

— Против Иги Швёнтек в Мадриде-2024.

— Кто для тебя лучший партнёр в парном разряде?

— Элисе Мертенс.

— Лучший титул, завоёванный тобой?

— О боже. Австралия и US Open. Если их можно как-то совместить. Я не могу выбрать один, — сказала Соболенко в видео TNT Sports.

Напомним, Арина Соболенко проиграла Иге Швёнтек в финале турнира в Мадриде в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 5:7. 6:4, 6:7 в пользу представительницы Польши.