Потапова — во втором круге «Ролан Гаррос»: россиянка совершила яркий камбэк в третьем сете

Для Сафиуллина это лишь третье участие в основной сетке «Ролан Гаррос». В 2021 году он проиграл здесь во втором круге, а год назад уступил в первом же поединке. Но и Тиафо, как и многих других американцев, нельзя причислить к грунтовым специалистам. Лучшим результатом Фрэнсиса здесь является выход в третий круг, а год назад он выбыл на стадии второго круга, то есть в 1/32 финала. Что касается личных встреч Сафиуллина и Тиафо, то в единственном матче, состоявшемся в Шанхае в прошлом году, россиянин одержал волевую победу — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).