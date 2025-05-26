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Рыбакина сделала заявление после разгрома с камбэком на Ролан Гаррос

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 11 в рейтинге) прокомментировала победу в стартовом матче на Ролан Гаррос-2025, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Напомним, 25-летняя спортсменка в первом круге одолела аргентинку Юлию Риеру (№ 202) в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

На послематчевой пресс-конференции Рыбакина призналась, что по-прежнему предпочитает покрытия, которые не тормозят, а ускоряют темп. Однако и на грунте она чувствует уверенность благодаря своей подаче и атакующему стилю.

«Я предпочитаю быстрые корты, потому что мой стиль — агрессивный. Но даже на грунте моя подача может быть эффективной. Возможно, не сегодня, но в целом агрессивный стиль игры дает определенное преимущество. Наверное, мне стоит чаще выходить к сетке, быстрее завершать розыгрыши. Нужно больше терпения, но когда я физически готова и хорошо двигаюсь, не так важно, на каком покрытии играю», — цитирует слова Рыбакины Puntodebreak.

Во втором круге Ролан Гаррос Рыбакина сыграет с 17-летней американской теннисисткой Ивой Йович (№ 129).