Рыбакина сделала заявление после разгрома с камбэком на Ролан Гаррос

«Я предпочитаю быстрые корты, потому что мой стиль — агрессивный. Но даже на грунте моя подача может быть эффективной. Возможно, не сегодня, но в целом агрессивный стиль игры дает определенное преимущество. Наверное, мне стоит чаще выходить к сетке, быстрее завершать розыгрыши. Нужно больше терпения, но когда я физически готова и хорошо двигаюсь, не так важно, на каком покрытии играю», — цитирует слова Рыбакины Puntodebreak.