Осака потрясла всех своим нарядом и маникюром на «РГ». А потом разрыдалась после матча

«Наоми Осака всегда креативно подходит ко всем турнирам “Большого шлема”. Nike разрабатывает для неё уникальную форму. С маникюром (как и с причёской, на мой взгляд) Наоми действительно переборщила, когда я только его увидела, подумала, как она будет играть с такими ногтями. Платье в этот раз мне нравится больше, чем в прошлый. Правда, я за креативный подход, и мне всегда интересно, в чём появится Наоми», — написала в своём телеграм-канале двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова, следившая за матчем.