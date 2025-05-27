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Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой топ-10 в ХХI веке, выигравшей матч на «РГ»

Шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой из первой десятки рейтинга WTA в ХХI веке, выигравшей матч на «Ролан Гаррос».

Источник: Getty Images

Сегодня, 27 мая, она в возрасте 18 лет и 26 дней в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).