Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой топ-10 в ХХI веке, выигравшей матч на «РГ»

Сегодня, 27 мая, она в возрасте 18 лет и 26 дней в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.
Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).