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Казахстанский теннисист сделал камбэк и вышел во второй круг Ролан Гаррос-2025

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

Источник: Владислав Семенов

На старте турнира Шевченко, занимающий 103-е место в мировом рейтинге, встречался со 125-й ракеткой мира Душаном Лайовичем из Сербии и одержал победу 6:2, 6:4, 7:6 (7:4). При этом во втором сете казахстанец уступал 1:4, но сумел сделать камбэк.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Лайовича три эйса, одна двойная ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что Шевченко попал в основную сетку Ролан Гаррос-2025 как лаки-лузер. Во втором круге турнира казахстанец сыграет с победителем матча Итан Куинн (США) — Григор Димитров (Болгария).