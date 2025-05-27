Казахстанский теннисист сделал камбэк и вышел во второй круг Ролан Гаррос-2025

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Лайовича три эйса, одна двойная ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.