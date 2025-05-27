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Даниил Медведев проиграл 81-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист проиграл британцу Кэмерону Норри, 81-й ракетке мира, первые два сета, затем сравнял счет, а в решающем сете не подал на матч и вылетел с турнира.

Источник: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 29-летний россиянин, посеянный на турнире под 11-м номером, уступил британцу Кэмерону Норри, 81-й ракетке мира, со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

В решающем сете россиянин не подал на матч при счете 5:4.

До сегодняшнего дня Норри уступал Медведеву в личных встречах 0−4 (0−8 по сетам).

Следующим соперником 29-летнего Норри будет аргентинец Федерико Агустин Гомес (144-й номер рейтинга ATP), который попал в основную сетку как лаки-лузер, а в первом круге победил американца Александра Ковачевича (76).

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP. Лучший результат россиянина на «Ролан Гаррос» — ¼ финала в 2021 году. В прошлом году он дошел на турнире до четвертого круга.

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.

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