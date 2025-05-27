Лучший теннисист Казахстана учинил разгром на Ролан Гаррос и вышел на соперника из топ-10

Матч продолжался час 50 минут. За это время Бублик выполнил 16 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дакворта два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.