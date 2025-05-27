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Лучший теннисист Казахстана учинил разгром на Ролан Гаррос и вышел на соперника из топ-10

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

На старте турнира Бублик, занимающий 62-е место в мировом рейтинге, встречался с 92-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом из Австралии и одержал победу со счетом 6:2, 6:4, 6:3. Счет в личном противостоянии стал 2−0 в пользу казахстанца.

Матч продолжался час 50 минут. За это время Бублик выполнил 16 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дакворта два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Ролан Гаррос-2025 Бублик сыграет с другим австралийцем — девятой ракеткой мира Алексом де Минором.