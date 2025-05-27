«Как тренируется — такие и результаты». Бурная реакция на вылет Медведева в 1-м круге «РГ»

«У Медведева был волнообразный матч, где Даня отыграл хорошо в третьем и четвёртом сетах. В первом и втором сетах у Медведева было очень много ошибок. Если вернуться к пятому сету, у Норри были брейк-поинты. Но мы знаем, что Кэмерон накануне сыграл полуфинал турнира против Новака Джоковича. Норри — сильный соперник, чемпион “Мастерса” и игрок топ-10 в прошлом. Кэмерон в поединке с Джоковичем показал, что у него есть вариативная игра на грунте. Обидно, что в пятом сете у Дани были ошибки, когда он вёл с брейком и не смог подать на матч. Даниил уже не в первый раз проигрывает в первом круге “Ролан Гаррос”. Кому-то конкретно не подходят покрытие, условия или погода. Но когда ты уже на таком уровне и с большим опытом, должен всё корректировать. Медведеву не хватило уверенности в своей игре и дополнительных матчей. Грустно видеть, что Даниил который турнир подряд проигрывает на ранних стадиях в “Большом шлеме”, — сказала Вихлянцева в интервью “Чемпионату”.