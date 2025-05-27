Казахстанец стал главным счастливчиком Ролан Гаррос! Ему дважды повезло и он заработал миллионы

Свой матч первого круга на Открытом чемпионате Франции в Париже 24-летний Шевченко провел сегодня, 27 мая. В трех сетах он нанес поражение 34-летнему сербу Душану Лайовичу (№ 125) — 6:2, 6:4, 7:6 (4).
Казахстанец стал «счастливым неудачником» во Франции
В этом году Шевченко заметно упал в мировом рейтинге АТР, вывалившись на границу первой и второй сотен. Это не позволило ему напрямую гарантировать себе участие в основной сетке французского «Большого шлема».
Поэтому Александр начал с квалификации, где не без труда обыграл японца Шинтаро Мочизуки (№ 155) — 6:7 (2), 6:2, 6:4, а затем и француза Матиса Эрара (№ 270) — 3:6, 6:3, 7:6 (5). Видать, Шевченко так устал за эти два круга, что его совсем не хватило на финал квалификации, где он проиграл австрийцу Филипу Мисоличу (№ 155) — 4:6, 4:6.
Казалось, что это провал. Будучи одним из самых рейтинговых участников квалификации, казахстанец не пробился в основную сетку, практически обеспечив себе потерю очков и продолжение падения в рейтинге. Но случилось чудо!
Шевченко получил статус Lucky Loser («счастливый неудачник»), так как один из игроков основной сетки, Давид Гоффен (№ 47), снялся с соревнований незадолго до их начала. Как наиболее рейтинговый финалист квалификации он получил право оказаться в первом раунде Ролан Гаррос.
И этим шансом Александр воспользовался сполна, в трех сетах обыграв опытного соперника, доходившего здесь до четвертого круга.
Теперь Шевченко избежал встречи с явным фаворитом
Шевченко победил Лайовича и в третий раз из трех пробился во второй круг Ролан Гаррос. Но там, на бумаге, на него выходил 34-летний болгарин Григор Димитров (№ 17), который в свои лучшие годы замыкал топ-3.
Казалось, что у Димитрова точно не возникнет проблем с 21-летним американцем Итаном Куинном (№ 106). Тем более за 1 час и 15 минут Григор успел выиграть два сета — 6:2, 6:3. Но затем болгарин столкнулся с очень неприятным обстоятельством — травмой. Он проиграл третью партию — 2:6, после чего отказался от продолжения игры.
Выходит, что «счастливый неудачник» Шевченко, еще 23 мая вылетевший из квалификации турнира, получил билет в основную сетку, выиграл матч первого круга и вышел на более предпочтительного соперника по второму раунду.
За выход в финал квалификации и поражение в нем Шевченко заработал 43 тысячи евро (24,9 миллиона тенге). А теперь он уже гарантировал себе чек в 117 тысяч евро (67,9 миллиона тенге). Если пройдет менее рейтингового и опытного Куинна, то его заработок увеличится до 168 тысяч евро (97,5 миллиона тенге). Все эти суммы — без вычета налогов.
Александр и Итан ни разу не встречались друг с другом. Американец тоже начал с квалификации, но, в отличие от Шевченко, выиграл там все три матча. Пройдя Димитрова на отказе, Куинн впервые в карьере пробился во второй круг на «Большом шлеме». А это значит, что кто бы ни выиграл их матч — победитель впервые в жизни пробьется в третий круг на таком уровне!
Сумеет ли Шевченко вновь воспользоваться удачей и порадовать казахстанских болельщиков? Будем на это надеяться.
Добавим, что к текущему моменту свои матчи первого круга выиграли все казахстанцы, выходившие на корты Ролан Гаррос. Это Елена Рыбакина, Александр Бублик и Шевченко. Чуть позже свою игру проведет и Юлия Путинцева.
Димаш Тулегенов