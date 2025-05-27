Казахстанец стал главным счастливчиком Ролан Гаррос! Ему дважды повезло и он заработал миллионы

Александр и Итан ни разу не встречались друг с другом. Американец тоже начал с квалификации, но, в отличие от Шевченко, выиграл там все три матча. Пройдя Димитрова на отказе, Куинн впервые в карьере пробился во второй круг на «Большом шлеме». А это значит, что кто бы ни выиграл их матч — победитель впервые в жизни пробьется в третий круг на таком уровне!