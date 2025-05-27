Соболенко: В наших странах тренеры свирепые, они очень грубы. В США более здоровая среда

"Серьёзный вопрос. Думаю, мы гораздо жёстче из-за среды в восточноевропейских странах. Те, кто проходит через трудности, как ментально, так и физически, становятся намного сильнее. Не всех остальных в мире, но большей части девушек в туре. Честно, не знаю, почему так. Думаю, это из-за суровой среды в наших странах, и тренеры у нас свирепые. Нет ничего приятного в их методах работы. Они очень грубы. Думаю, поэтому у нас более сильная менталка. Но в то же время многих они сломали таким агрессивным подходом.