Джокович устроил бунт на матче «Ролан Гаррос». Ради его прихоти пошли на невиданные меры

Неоднозначность ситуации придаёт тот факт, что крышу на теннисных матчах принято закрывать во время дождя, причём на грунтовом покрытии это делается не сразу и только в случае сильного непрекращающегося ливня. Да, в тот момент в Париже действительно был приличный ветер, но всё-таки он не носил шквальный характер. С неба несколько минут даже падали практически незаметные капли дождя, однако на других кортах «Ролан Гаррос» параллельно проходило около десятка игр в мужском и женском одиночных и парных разрядах. Никто эти встречи не прерывал. В том числе на ещё одном крытом корте Сюзанн Ленглен, где встречались румынка Анка Тодони и американка Джессика Пегула.