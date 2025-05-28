Звездопад на «Ролан Гаррос»: в первом круге проиграли 18 сеяных и ещё четыре чемпиона ТБШ

Калинская, которая на предыдущей неделе снялась по ходу турнира в Страсбурге, на сегодняшний матч вышла с повязкой на правой ноге. Анна не очень хорошо двигалась по корту, и определённое игровое преимущество было у Боузковой. Россиянка ни в одном из геймов не смогла добраться до брейк-пойнтов. На своей подаче брейк-пойнты она отыгрывала, но в 10-м гейме не выдержала. Чешка, в целом игравшая значительно чище, использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 42 минуты.