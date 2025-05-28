Звездопад на «Ролан Гаррос»: в первом круге проиграли 18 сеяных и ещё четыре чемпиона ТБШ

Во вторник, 27 мая, на «Ролан Гаррос» закончился первый круг в мужском и женском одиночных разрядах. Мирра Андреева заставила понервничать, но одержала победу, а Даниил Медведев сенсационно уступил.
Андрей Рублёв, посеянный под 17-м номером, играл с квалифаером из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, 227-й ракеткой мира. Рублёв на «Ролан Гаррос», как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», никогда не проходил четвертьфинальную стадию, а год назад его остановили в третьем круге, то есть в 1/16 финала. Харрис, сенсационный четвертьфиналист US Open — 2021, на мэйджоре в столице Франции выходил максимум во второй круг, а в 2024-м не прошёл квалификацию.
В личных встречах преимущество также было у Рублёва. Андрей без потери сета выиграл оба матча у южноафриканца: и финал Аделаиды-2020 (6:3, 6:0), и поединок второго круга Уимблдона-2021 (6:1, 6:2, 7:5).
В первом сете у Рублёва не было проблем, несмотря на слабый процент попадания первой подачи (54%). Россиянин не дал сопернику возможности выйти на брейк-пойнт. Сам Андрей, правда, тоже далеко не сразу добрался до брейк-пойнтов, но всё контролировал. В восьмом гейме он упустил два шанса взять чужую подачу, а в 10-м принял на сет, отдав одно очко, — 6:4 за 40 минут.
Во второй партии Харрис взял реванш. После раннего обмена брейками южноафриканец ушёл с брейк-пойнта в шестом гейме, а в концовке вообще отдал Рублёву считаные очки. В девятом гейме Ллойд сделал второй брейк, а затем подал на партию — 6:4 за 40 минут.
В третьем сете Рублёв перехватил инициативу. В этой партии у россиянина было всё в порядке с подачей (83% попадания первой), и в такой ситуации Ллойд не заработал ни одного брейк-пойнта. А последние три гейма (в том числе один на приёме) Андрей выиграл под ноль и доказал своё превосходство в этой партии — 6:3 за 32 минуты.
В четвёртой партии Рублёв дожал соперника, начав с брейка. Опасения возникли разве что в четвёртом гейме, который Андрей начал с 0:40 на подаче. Однако и там он сумел отыграть все брейк-пойнты, после чего быстро забрал все оставшиеся геймы — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 за 2 часа 24 минуты. В целом россиянин может занести себе в актив эту встречу, несмотря на один отданный сет. Рублёв закончил матч с 13 эйсами, а 40 невынужденных ошибок перекрыты 43 виннерами.
Во втором круге Рублёв сразится с австралийцем Адамом Уолтоном, который в пяти сетах победил Максимильяна Мартерера — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 2:6, 6:2.
В женской сетке 147-й номер рейтинга WTA Оксана Селехметьева, которая на этом турнире стала единственным квалифаером из России, противостояла чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой, бывшей шестой, а ныне 96-й ракетке мира. Из-за травмы плеча Вондроушова не играла с февраля. Шесть лет назад чешка дошла до финала «Ролан Гаррос», а в сезоне-2024 остановилась в четвертьфинале. А для Селехметьевой это было лишь третье участие в основной сетке ТБШ. И на «РГ»-2022, и на Australian Open — 2023 Оксана проиграла в первом круге.
В начале игры перевес был на стороне Селехметьевой, которую не смутило громкое имя соперницы. Россиянка в третьем гейме взяла чужую подачу, подтвердила брейк, держала отрыв… Однако после 4:2 в пользу Оксаны Вондроушова совершила камбэк. Чешка прибавила на приёме и в восьмом гейме, дожав соперницу после нескольких «ровно», сравняла счёт — 4:4. На этом она не остановилась и, проиграв лишь очко в оставшихся геймах, оформила победу в партии — 6:4 за 37 минут.
Второй сет начался с парада брейков, комфортнее в котором чувствовала себя Вондроушова, хотя она дважды оказывалась в положении догоняющей. После 2:2 Маркета забрала три гейма подряд, и выиграть партию ей не помешало даже то, что в девятом гейме Селехметьева восстановила равенство по брейкам. В 10-м гейме Оксана отдала подачу, а значит, и матч — 6:4, 6:4 за 1 час 23 минуты.
20-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, провела встречу с британкой Сонай Картал. Андреева-старшая сейчас идёт 102-й в мировой классификации, а Картал располагается на 56-й строчке. Эрика в третий раз подряд попала в основную сетку «Ролан Гаррос» — в предыдущие два сезона россиянка ограничилась двумя поражениями в 1/64 финала. Картал же дебютировала на парижском мэйджоре. Лучшим результатом британки на ТБШ является выход в третий круг прошлогоднего Уимблдона. На том турнире, кстати, Сонай одолела Андрееву в финале квалификации — 6:3, 6:1.
В первом сете Андреева получила «баранку», хотя начало игры не предвещало такого исхода. Однако в первых трёх геймах, проходивших в борьбе, почти все ключевые очки остались за Картал, сделавшей два брейка. Во второй половине партии у россиянки уже ничего не получалось, и британка воспользовалась этим — 6:0 за 31 минуту.
Во второй партии у Эрики даже брейк-пойнтов не было (в первом сете их оказалось два). Картал, дважды бравшая подачу соперницы, в восьмом гейме подала на матч — 6:0, 6:2 за 1 час 12 минут. С подачей Андреевой-старшей нужно что-то делать: процент попадания первой составил всего 52%, а двойных ошибок в поединке было пять. Кроме того, на восемь виннеров пришлись 29 невынужденных.
Анна Калинская (30) сражалась с чешкой Мари Боузковой, 47-й ракеткой мира. Год назад Калинская, четвертьфиналистка AO-2024, одержала первую победу в основной сетке «Ролан Гаррос» и закончила борьбу во втором круге. Боузкова, которая на Уимблдоне-2022 добралась до ¼ финала, в 2024-м впервые вышла в третий круг «РГ». В личных встречах чешка была впереди со счётом 3−1, причём россиянка только в прошлом году (а именно на Уимблдоне) впервые победила непростую соперницу — 6:4, 6:1.
Калинская, которая на предыдущей неделе снялась по ходу турнира в Страсбурге, на сегодняшний матч вышла с повязкой на правой ноге. Анна не очень хорошо двигалась по корту, и определённое игровое преимущество было у Боузковой. Россиянка ни в одном из геймов не смогла добраться до брейк-пойнтов. На своей подаче брейк-пойнты она отыгрывала, но в 10-м гейме не выдержала. Чешка, в целом игравшая значительно чище, использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 42 минуты.
Во второй партии Боузкова во втором гейме добилась брейка, после чего подтвердила его и повела — 3:0. Учитывая то, как всё складывалось в первом сете, Мари могла немного расслабиться, за что и поплатилась. Следующие три гейма забрала Калинская. Анна, которую громко поддерживала наиболее активная группа болельщиков, играла, не скрывая улыбки на лице.
В седьмом гейме Калинская могла впервые выйти вперёд с брейком, однако Боузкова не позволила ей этого, после чего сама завоевала брейк и при счете 5:3 вышла подавать на матч. Сначала россиянка упустила тройной брейк-пойнт и ещё один, потом ещё и матчбол отыграла и с пятого брейк-пойнта сделала важнейший брейк. После этого Анне оставалось сравнять счёт, чего она и добилась — 5:5.
Калинская вроде бы затащила Боузкову в нервную концовку партии, но финальные геймы чешка провела лучше. Анна ошибалась, а в 12-м гейме дала двойную на матчболе, и Мари победила — 6:4, 7:5 за 1 час 42 минуты.
Таким образом, из россиян в мужской сетке первый круг преодолели Андрей Рублёв и Карен Хачанов, а Даниил Медведев и Роман Сафиуллин покинули турнир. В женской сетке дальше прошли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, а Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Эрика Андреева и Оксана Селехметьева проиграли.
Также интересно, что в мужской сетке из 32 сеяных во второй круг пробились 23 игрока, а закончили борьбу девять. В женской сетке также дальше прошли 23 сеяные теннисистки, а выбыли девять. Кроме того, у мужчин проиграли оба не попавших в посев чемпиона ТБШ. У женщин дальше прошли три не попавшие в посев победительницы мэйджоров, а проиграли — две.
Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня.
Александр Насонов