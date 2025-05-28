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Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Алькарас вышел в третий круг турнира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В матче второго круга действующий чемпион, который посеян на турнире под вторым номером, обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут.

В третьем круге второго в сезоне турнира Большого шлема 22-летний Алькарас встретится с победителем матча Джованни Мпеши-Перрикар (Франция, 31-й номер посева) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).