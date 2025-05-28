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Потапова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Потапова уступила Стародубцевой во втором раунде «Ролан Гаррос».

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В среду в игре второго раунда 24-летняя Потапова, занимающая 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила украинке Юлии Стародубцевой со счетом 6:7 (4:7), 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут и не пожали друг другу руки по окончании встречи.

Следующей соперницей Стародубцевой станет четвертая ракетка турнира итальянка Жасмин Паолини.

В другом матче украинка Элина Свитолина (13-й номер посева) обыграла Анну Бондарь из Венгрии со счетом 7:6 (7:4), 7:5.