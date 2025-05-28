Восьмая ракетка мира вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд не смог пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Париже.
Рууд проиграл португальцу Нуну Боржешу (41-й в рейтинге) со счетом 6:2, 4:6, 1:6, 0:6. Матч продолжался около двух с половиной часов.
Боржеш в следующем круге сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным (25-й).
Рууд дважды играл в финале «Ролан Гаррос» (2022, 2023 годы).
Ранее с «Ролан Гаррос» вылетел четвертая ракетка мира Тейлор Фриц (США).